23 Апр 2020 2020-04-23T22:32:02+03:00

Как онкологическим пациентам получать медицинскую помощь во время пандемии 00:00 00:00

М. Баченина:

- В эфире «Здоровый разговор». В эфире Мария Баченина и, несмотря на режим самоизоляции, болезни людей, к сожалению, никто не отменял. Именно поэтому тема нашего разговора очень серьезно звучит: пандемия и онкологические пациенты.

В виртуальной студии «Комсомольской правды» кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории по специальности «хирургия», «онкология», «организация здравоохранения общественного здоровья», генеральный директор центра «ПЭТ-Технолоджи» в Балашихе и в Подольске Сергей Юрьевич Двойников.

Сергей Юрьевич, здравствуйте!

С. Двойников:

- Приветствую вас! И уважаемых слушателей.

М. Баченина:

- Спасибо. Мне кажется, наша сегодняшняя с вами тема просто горит, учитывая то, что пишут люди в интернете. То, какие слухи ходят, почему именно онкологические больные в группе риска по заражению коронавирусом? И входят ли такие пациенты в ремиссии? В эту группу.

С. Двойников:

- Отвечу на ваш вопрос следующим образом. Здоровье таких пациентов подорвано основным заболеванием. И появляется оно, скорее всего, по причине снижения иммунитета в организме. Во-вторых, конечно, существенным образом влияет на их состояние лечение, поскольку это и химиотерапия, в целом лекарственная терапия. Это и лучевая терапия, и выполненные операции, конечно, неблаготворны на состояние человека. На состояние его иммунитета они не сказываются. Именно по этому такие пациенты считаются ослабленными. И считается, что они в группе риска.

М. Баченина:

- А вот те, которые находятся в ремиссии, они тоже в группе риска?

С. Двойников:

- Но ведь болезнь возникла на фоне нарушения иммунитета. Конечно, они тоже в группе риска. С другой стороны, ремиссия ремиссии рознь, потому что есть срок, которые составляет свыше пяти лет. Таким пациентам думать о рисках не стоит. Они так же, как и все, имеют стандартный риск. Те, которые вышли из лечения в ремиссию, у которых еще недолгий срок прошел от окончания лечения, конечно, они в большей степени в группе риска.

М. Баченина:

- Возвращаюсь к тому, о чем читаю в интернете, да и не только я. Первое. Трудности, с которыми встречаются онкобольные при получении лечения и диагностики, вот в нынешней ситуации коронавируса, пандемии, самоизоляции и так далее.

С. Двойников:

- Могу вам сказать следующее. Да, некоторые трудности есть, связаны они с тем, что очень многие учреждения здравоохранения, в том числе, и те, которые занимались первичной диагностикой, приемом таких пациентов, направлением в других учреждения, они перестраивают свою работу в связи с вирусом. Открываются стационары на базе многопрофильных больниц, некоторые клиники закрываются, поэтому, конечно, некоторые трудности есть, действительно. Есть накладки, есть сложности с первичным приемом и так далее. Но все эти трудности не носят фатального или горящего характера. И наша работа, работа наших центров, она это подтверждает. Приходят люди так же, врачи их направляют, проходят лечение. Мы, по сути дела, работаем, хоть и напряженно, но в штатном режиме.

Я трудностей не преуменьшаю, но и стараюсь их не преувеличивать. Во-первых, мы просто работаем. Ежедневно принимаем пациентов, консультируем их, лечим. Это, наверное, главное. Во-вторых, стараемся информировать пациентов и их родственников. В основном, конечно, тоже дистанционно: размещаем информацию на сайте, в том числе, благодаря таким передачам, как ваша, стараемся донести эту идею, что, несмотря на временные не сказать трудности, но ограничения, все равно люди могут спокойно прийти к нам, пройти диагностику, в том числе, достаточно сложную. И получить лечение.

М. Баченина:

- Я думаю, что сейчас самое время, дорогие слушатели, сказать вам, что всю необходимую информацию по лечению, адресу, по контактам можно найти на сайте центров https://oncoart.ru

Продолжаю задавать вопросы. Сергей Юрьевич, есть разговоры, я их слышала, что стоит отложить лечение. Вот что касается онкобольных, стоит ли откладывать лечение, операции, плановые осмотры? Или что-то стоит, а что-то нет?

С. Двойников:

- Давайте разделим это на несколько частей. Начну с последнего. Что касается плановых осмотров. Я имею в виду пациентов, у которых, например, при выписке стандартная фраза «проходить компьютерную томографию» или ультразвуковое исследование два раза в год. Понятно, речь не идет о некоем беспокойстве. И они могут спокойно отложить это до мая, до июня. Свободно сдвинуть сроки вот этого исследования.

Что касается всех остальных пациентов, у которых так называемые контрольные исследования, где определяется, есть прогрессия заболевания или ее нет, где определяются возможные осложнения, то, конечно, такие исследования не должны быть отложены. И мы стараемся сделать абсолютно все, поскольку один из таких серьезных инструментов в наших руках – это позитронно-эмиссионная томография совмещенная с компьютерной томографией. Поэтому мы это просто выполняем. И, конечно. ждать ничего не нужно, нужно просто получить направление. И прийти в центр.

М. Баченина:

- Про плановый осмотр понятно. Про операции или какое-то лечение, которое должно здесь и сейчас выполняться?

С. Двойников:

- Я могу говорить, только за наш центр мы используем высококлассную лучевую терапию и все варианты лекарственного лечения. Все это мы выполняем. Что касается хирургических операций, знаю, что в некоторых клиниках трудности, связанные с отменой плановых операций, с переводом на сложный режим работы, но в большинстве центров, которые я знаю в Москве, в том числе, федеральные центры, они все работают. И операции продолжаются. Больные госпитализируются. Поэтому все прекрасно понимают, что большая часть операций не может быть отложена на неопределенный срок.

Конечно, у кого-то сдвигают по срокам, неделя-две, но, как правило, все попадают на лечение.

М. Баченина:

- Для слушателей еще раз напоминаю. Мы сегодня говорим об очень актуальной теме. Острый вопрос: пандемия и онкопациенты. Сергей Юрьевич, а если появляется пациент, у него диагностирован коронавирус? Каким образом здесь продолжать лечение, когда это онкобольной, еще и заразившийся коронавирусом.

С. Двойников:

- Здесь решают вопрос специалисты. Существует определенные установленные нормы. И здесь уже эпидемиологи и инфекционисты говорят о том, может ли этот человек продолжать лечение или нет.

М. Баченина:

- Как онкобольной, правильно я вас поняла?

С. Двойников:

- Да. Пока такие пациенты помещаются на карантин. И дальше уже смотрят: либо человек выходит с карантина и продолжает лечение. Или если развиваются клинические симптомы, соответственно, госпитализируют и заниматься им можно уже будет только после выписки. Но этот вопрос, он пока не стоит, во всяком случае, в практической деятельности. У нас нет таких пациентов, у которых бы стоял вопрос, что надо немедленно лечиться и вдруг тут диагностировали коронавирус.

М. Баченина:

- Чему следует уделить особое внимание родственникам. Близким людям онкобольных в период самоизоляции? Чтобы они не приобрели еще и коронавирус.

С. Двойников:

- Знаете, я не буду повторять то, что уже много раз сказано другими людьми, более компетентными. И самыми разными по мерам профилактики, по защите дыхательных путей, по тому, чтобы защитить кожу, соблюдать определенные меры самозащиты, самоизоляции. Скажу, что мне представляется важным, чтобы еще и родственники пациентов, их близкие помнили о том, что борьба с онкологическим заболеванием – это очень серьезная штука. И тяжелая. Всегда требует такого ресурса, иногда моральные силы на исходе, иногда человеку тяжело психологически. Поэтому я бы считал важным и нужным, чтобы оказывать таким людям моральную поддержку в это сложное время. Привнести немножко ресурса, своего настроения, какого-то внимания, сочувствия. Не только соблюдать формальные принципы режима самоизоляции, защиты себя от окружающих или окружающих от себя, но и помогать морально таким больным. Потому что для них сейчас сложное время. Человеку и так тяжело сражаться с таким недугом, но и сейчас вдвойне, поскольку дополнительные ограничения, дополнительные меры вводятся.

М. Баченина:

- Не могу не согласиться. И от всей души вас благодарю. Я напомню для слушателей, что сегодня в «Здоровом разговоре» принимал участие Сергей Юрьевич Двойников, генеральный директор "ПЭТ-Технолоджи" в Балашихе и в Подольске.

Друзья мои, сейчас важная информация. Если вам или вашим близким с онкологическим диагнозом необходимо прямо сейчас получить лечения, то вы можете обратиться в центр "ПЭТ-Технолоджи" в Балашихе и Подольске, который функционирует в штатном режиме. И принимает все меры безопасности для своих пациентов.

Еще раз напомню сайт: https://oncoart.ru

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