Николай Платошкин: Надо не ключевую ставку снижать, а начинать платить людям деньги. Хотя бы по 15 тысяч
Валентин Алфимов и Николай Платошкин обсуждают снижение ключевой ставки Центробанка, антикризисную ипотеку по 6,5%, расширение цифровых пропусков на регионы и реальные истории заражения и выздоровления людей от COVID-19
Николай Платошкин: Надо не ключевую ставку снижать, а начинать платить людям деньги. Хотя бы по 15 тысяч
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