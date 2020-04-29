2020-04-29T22:47:21+03:00
Экономика с Никитой Кричевским
Никита КРИЧЕВСКИЙАлексей ИВАНОВ

Никита Кричевский: Раздать каждому россиянину по 20-25 тысяч рублей из фонда национального благосостояния могут предлагать только жулики

Алексей Иванов и экономист Никита Кричевский говорят про очередное обращение Путина, оказание материальной помощи от государства и распечатывание национальной кубышки

Никита Кричевский: Раздать каждому россиянину по 20-25 тысяч рублей из фонда национального благосостояния могут предлагать только жулики

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