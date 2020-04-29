Сергей Калашников: У нас разлажен механизм управления государством. Задачи, поставленные на самом верху, реальные чиновники сводят к нулю
Сергей Мардан и Надана Фридрихсон подводят информационные итоги дня вместе с первым заместителем председателя комитета СФ по экономической политике Сергеем Калашниковым
Сергей Калашников: У нас разлажен механизм управления государством. Задачи, поставленные на самом верху, реальные чиновники сводят к нулю
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