30 Апр 2020 2020-04-30T21:24:59+03:00

Как только пришли результаты тестов, премьер сразу проинформировал президента. Фото: REUTERS

Мишустин заболел коронавирусом. Как правительство будет вытаскивать страну из кризиса и бороться с COVID-19 без него: мнения экспертов 00:00 00:00

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