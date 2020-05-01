2020-05-01T20:38:25+03:00
Что будет
Владимир СУНГОРКИНРоман ГОЛОВАНОВ

Владимир Сунгоркин: После 12 мая начнутся послабления. Но в целом карантин продлится до конца мая

Роман Голованов и главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин обсуждают, могут ли снять Мишустина, пока он лечится от коронавируса, зачем СМИ ведут медиавойны во время эпидемии и похож ли Греф на Гиммлера

Владимир Сунгоркин: После 12 мая начнутся послабления. Но в целом карантин продлится до конца мая

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