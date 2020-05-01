2020-05-01T21:40:22+03:00
Итоги недели. Николай Платошкин
Валентин АЛФИМОВНиколай ПЛАТОШКИН

Николай Платошкин: Из всех членов правительства исполняющий обязанности премьера Белоусов импонирует больше всего. Он понимает, что пора развивать реальный сектор экономики

Валентин Алфимов и Николай Платошкин обсуждают, почему Навальный испугался дебатировать с Захаровой, как будет работать правительство без Мишустина и когда Первомай стал праздником

Николай Платошкин: Из всех членов правительства исполняющий обязанности премьера Белоусов импонирует больше всего. Он понимает, что пора развивать реальный сектор экономики

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