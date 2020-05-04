2020-05-04T19:11:29+03:00
Экономика с Михаилом Делягиным
Михаил ДЕЛЯГИН@radio_kp

Михаил Делягин: Чего стоит наша секретность, если американцы знают данные о количестве сотрудников на российских оборонных предприятиях в период коронавируса?

Доктор экономических наук - про продажу Сбербанка, работу российской оборонки и предложения установить в России памятники эсэсовцам

Михаил Делягин: Чего стоит наша секретность, если американцы знают данные о количестве сотрудников на российских оборонных предприятиях в период коронавируса?

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