Михаил Делягин: Чего стоит наша секретность, если американцы знают данные о количестве сотрудников на российских оборонных предприятиях в период коронавируса?
Доктор экономических наук - про продажу Сбербанка, работу российской оборонки и предложения установить в России памятники эсэсовцам
Михаил Делягин: Чего стоит наша секретность, если американцы знают данные о количестве сотрудников на российских оборонных предприятиях в период коронавируса?
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