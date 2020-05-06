Николай Платошкин: Если карантин не будет ослаблен после 12 мая, народ ослабит его сам
Валентин Алфимов и Николай Платошкин обсуждают, когда в России будет смягчен режим самоизоляции, зачем американская спецгруппа попыталась высадиться в Венесуэле и как Сталин стал председателем Совета народных комиссаров
Николай Платошкин: Если карантин не будет ослаблен после 12 мая, народ ослабит его сам
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