Владимир Сунгоркин: Власть не сильно увлечена темой, как будет выживать бизнес
Роман Голованов и главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин обсуждают, к каким последствиям приведет продление режима самоизоляции, почему принимаемые сейчас решения юридически неграмотны и надо ли вводить продуктовые карточки
Владимир Сунгоркин: Власть не сильно увлечена темой, как будет выживать бизнес
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