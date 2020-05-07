2020-05-07T21:56:17+03:00
Что будет
Владимир СУНГОРКИНРоман ГОЛОВАНОВ

Владимир Сунгоркин: Власть не сильно увлечена темой, как будет выживать бизнес

Главный редактор «Комсомольской правды» обсуждает главные события в стране и мире и делает прогноз, как будут развиваться события дальшеГлавный редактор «Комсомольской правды» обсуждает главные события в стране и мире и делает прогноз, как будут развиваться события дальше

Роман Голованов и главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин обсуждают, к каким последствиям приведет продление режима самоизоляции, почему принимаемые сейчас решения юридически неграмотны и надо ли вводить продуктовые карточки

Владимир Сунгоркин: Власть не сильно увлечена темой, как будет выживать бизнес

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