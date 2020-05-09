2020-05-09T01:00:14+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

9 мая. День Победы, открытие Московского университета, премьера фильма «Фантомас» во Франции, арест Германа Геринга, Парад Победы на Красной площади

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

9 мая. День Победы, открытие Московского университета, премьера фильма «Фантомас» во Франции, арест Германа Геринга, Парад Победы на Красной площади

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9 мая. В этот день в разные годы:

1755 год - открытие Московского университета.

1791 год - в России впервые исполняется неофициальный гимн «Гром Победы раздавайся».

1913 год - на экраны Франции выходит фильм «Фантомас».

1945 год - американскими военными арестован Герман Геринг.

1965 год - после войны впервые проходит Парад Победы.

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Был бы повод

Тема: 5 мая. Учреждение Смольного института благородных девиц, первый номер газеты «Правда», начало производства трактора «Кировец», гибель режиссера Андрея Ростоцкого

В студии: Михаил АНТОНОВ
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