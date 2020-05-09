9 мая. День Победы, открытие Московского университета, премьера фильма «Фантомас» во Франции, арест Германа Геринга, Парад Победы на Красной площади
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
9 мая. День Победы, открытие Московского университета, премьера фильма «Фантомас» во Франции, арест Германа Геринга, Парад Победы на Красной площади
9 мая. В этот день в разные годы:
1755 год - открытие Московского университета.
1791 год - в России впервые исполняется неофициальный гимн «Гром Победы раздавайся».
1913 год - на экраны Франции выходит фильм «Фантомас».
1945 год - американскими военными арестован Герман Геринг.
1965 год - после войны впервые проходит Парад Победы.