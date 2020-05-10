2020-05-10T02:18:05+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

10 мая. Начало царствования Бориса Годунова, первое заседание Первой Государственной Думы, общественный просмотр фильма «Золушка»

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

10 мая. Начало царствования Бориса Годунова, первое заседание Первой Государственной Думы, общественный просмотр фильма «Золушка»

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10 мая. В этот день в разные годы:

1598 год - Борис Годунов занимает царский престол.

1906 год - первое заседание Первой Государственной Думы.

1947 год - общественный просмотр фильма «Золушка».

1986 год - австрийский певец Фалько занял британский хит-парад.

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5 Мая 2020 6:46 - 7:02

Был бы повод

Тема: 5 мая. Учреждение Смольного института благородных девиц, первый номер газеты «Правда», начало производства трактора «Кировец», гибель режиссера Андрея Ростоцкого

В студии: Михаил АНТОНОВ
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