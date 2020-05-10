10 мая. Начало царствования Бориса Годунова, первое заседание Первой Государственной Думы, общественный просмотр фильма «Золушка»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
10 мая. Начало царствования Бориса Годунова, первое заседание Первой Государственной Думы, общественный просмотр фильма «Золушка»
10 мая. В этот день в разные годы:
1598 год - Борис Годунов занимает царский престол.
1906 год - первое заседание Первой Государственной Думы.
1947 год - общественный просмотр фильма «Золушка».
1986 год - австрийский певец Фалько занял британский хит-парад.