9 Май 2020 2020-05-09T21:44:42+03:00

Почему Доренко считал, что жизнь бессмысленная хрень, кто настоящий телекиллер и на чьи деньги выступал на Майдане против Путина 00:00 00:00

Сергея Доренко в спецпроекте Ивана Панкина вспоминают коллеги:

- председатель Совета директоров Издательского Дома «Комсомольская Правда», генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов;

- ведущий Радио «Комсомольская правда» Михаил Антонов;

- политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гамов.

Год назад, 9 мая 2019-го Сергей Доренко возвращался в Москву на мотоцикле из поездки в Кострому и Переславль-Залесский. За день он проехал 700 км. На Земляном Валу ему стало плохо, он потерял управление и врезался в отбойник. Скончался, не приходя в сознание. Врачи диагностировали у него разрыв аневризмы грудной аорты.