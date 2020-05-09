Почему Доренко считал, что жизнь бессмысленная хрень, кто настоящий телекиллер и на чьи деньги выступал на Майдане против Путина
Спецпроект к годовщине гибели известного журналиста
Почему Доренко считал, что жизнь бессмысленная хрень, кто настоящий телекиллер и на чьи деньги выступал на Майдане против Путина
Сергея Доренко в спецпроекте Ивана Панкина вспоминают коллеги:
- председатель Совета директоров Издательского Дома «Комсомольская Правда», генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов;
- ведущий Радио «Комсомольская правда» Михаил Антонов;
- политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гамов.
Год назад, 9 мая 2019-го Сергей Доренко возвращался в Москву на мотоцикле из поездки в Кострому и Переславль-Залесский. За день он проехал 700 км. На Земляном Валу ему стало плохо, он потерял управление и врезался в отбойник. Скончался, не приходя в сознание. Врачи диагностировали у него разрыв аневризмы грудной аорты.