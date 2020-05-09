2020-05-09T21:44:42+03:00
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Александр ГАМОВМихаил АНТОНОВИван ПАНКИН

Почему Доренко считал, что жизнь бессмысленная хрень, кто настоящий телекиллер и на чьи деньги выступал на Майдане против Путина

Год назад, 9 мая 2019 года ушел из жизни Сергей ДоренкоГод назад, 9 мая 2019 года ушел из жизни Сергей ДоренкоФото: Анатолий ЖДАНОВ

Спецпроект к годовщине гибели известного журналиста

Почему Доренко считал, что жизнь бессмысленная хрень, кто настоящий телекиллер и на чьи деньги выступал на Майдане против Путина

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Сергея Доренко в спецпроекте Ивана Панкина вспоминают коллеги:

- председатель Совета директоров Издательского Дома «Комсомольская Правда», генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов;

- ведущий Радио «Комсомольская правда» Михаил Антонов;

- политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гамов.

Год назад, 9 мая 2019-го Сергей Доренко возвращался в Москву на мотоцикле из поездки в Кострому и Переславль-Залесский. За день он проехал 700 км. На Земляном Валу ему стало плохо, он потерял управление и врезался в отбойник. Скончался, не приходя в сознание. Врачи диагностировали у него разрыв аневризмы грудной аорты.

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