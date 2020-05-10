2020-05-10T15:26:17+03:00
What's up, страна!
Игорь ИЗМАЙЛОВ

Путин назвал национальную идею России, Facebook объяснил ошибкой алгоритма удаление фото с флагом над Рейхстагом, россияне стали активнее покупать спорттовары и чаще делать добрые поступки

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Игорь Измайлов обсуждает главные темы дня вместе со слушателями, журналистами КП и экспертами

Путин назвал национальную идею России, Facebook объяснил ошибкой алгоритма удаление фото с флагом над Рейхстагом, россияне стали активнее покупать спорттовары и чаще делать добрые поступки

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