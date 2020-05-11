В ВОЗе заявили, что в России начнет снижаться количество новых случаев коронавируса, юг страны и Приморский край стали лидерами по числу нарушений самоизоляции, рынок недвижимости может сильно измениться после пандемии
Михаил Антонов обсуждает главные темы дня вместе со слушателями, журналистами КП и экспертами
В ВОЗе заявили, что в России начнет снижаться количество новых случаев коронавируса, юг страны и Приморский край стали лидерами по числу нарушений самоизоляции, рынок недвижимости может сильно измениться после пандемии
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