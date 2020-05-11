Россия поднялась на 3-е место в мире по числу заразившихся коронавирусом, организатор сгоревшего подмосковного хосписа «Второй дом» Дмитрий Новиков задержан, знаменитости вызвали шквал критики, опошлив 9 мая
Михаил Антонов обсуждает главные темы дня вместе со слушателями, журналистами КП и экспертами
Россия поднялась на 3-е место в мире по числу заразившихся коронавирусом, организатор сгоревшего подмосковного хосписа «Второй дом» Дмитрий Новиков задержан, знаменитости вызвали шквал критики, опошлив 9 мая
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