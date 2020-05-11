2020-05-11T15:48:04+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Россия поднялась на 3-е место в мире по числу заразившихся коронавирусом, организатор сгоревшего подмосковного хосписа «Второй дом» Дмитрий Новиков задержан, знаменитости вызвали шквал критики, опошлив 9 мая

Михаил Антонов обсуждает главные темы дня вместе со слушателями, журналистами КП и экспертами

Россия поднялась на 3-е место в мире по числу заразившихся коронавирусом, организатор сгоревшего подмосковного хосписа «Второй дом» Дмитрий Новиков задержан, знаменитости вызвали шквал критики, опошлив 9 мая

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыке, CastBox и Player FM и слушайте, когда удобно!

Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.

Скачать передачу [mp3, 23.1 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
Сегодня 13:03 - 13:45

What's up, страна!

Тема: Британцы рассказали о новых осложнениях после COVID-19, многие европейские страны постепенно смягчают карантинные меры, в Екатеринбурге беременную женщину отправили из роддома домой из-за коронавируса

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
Сегодня 12:16 - 12:45

What's up, страна!

Тема: Россия поднялась на 3-е место в мире по числу заразившихся коронавирусом, организатор сгоревшего подмосковного хосписа «Второй дом» Дмитрий Новиков задержан, знаменитости вызвали шквал критики, опошлив 9 мая

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
Сегодня 11:03 - 12:02

What's up, страна!

Тема: В ВОЗе заявили, что в России начнет снижаться количество новых случаев коронавируса, юг страны и Приморский край стали лидерами по числу нарушений самоизоляции, рынок недвижимости может сильно измениться после пандемии

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
10 Мая 2020 14:03 - 15:02

What's up, страна!

Тема: Путин назвал национальную идею России, Facebook объяснил ошибкой алгоритма удаление фото с флагом над Рейхстагом, россияне стали активнее покупать спорттовары и чаще делать добрые поступки

В студии: Игорь ИЗМАЙЛОВ
07:30
21:30
10 Мая 2020 13:03 - 13:45

What's up, страна!

Тема: Исландия победила коронавирусную инфекцию без тотального карантина, с 1 сентября начнется очное обучение в школах, за апрель цены на продукты питания значительно выросли

В студии: Игорь ИЗМАЙЛОВ
07:30
21:30
10 Мая 2020 12:03 - 12:45

What's up, страна!

Тема: В Ухани зафиксирован новый случай заражения коронавирусом, депутаты Госдумы предложили закрыть россиян на две недели, выдать сухпаек и 600 евро, первыми откроются магазины одежды и обуви

В студии: Игорь ИЗМАЙЛОВ
07:30
21:30
8 Мая 2020 13:03 - 14:02

What's up, страна!

Тема: Сегодня стартует музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту», около 15 тысяч россиян вернулись из-за рубежа на родину в апреле, празднование 9 мая в Москве проведут в интернете

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
7 Мая 2020 13:03 - 13:45

What's up, страна!

Тема: Ветеран Великой Отечественной войны вылечилась от коронавируса, на карантине побои и семейные скандалы выросли в 2,5 раза, авиакомпании вместо денег будут возвращать пассажирам ваучеры за несостоявшиеся полеты

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
7 Мая 2020 12:16 - 12:32

What's up, страна!

Тема: Собянин заявил, что в Москве около 300 тысяч заразившихся COVID-19, Онищенко считает, что коронавирус сходит на нет, Антон Комолов рассказал, как изменилось радио за 30 лет

В студии: Михаил АНТОНОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Архимандрит Троице-Сергиевой лавры умер от коронавируса
На портале госуслуг произошёл сбой после объявления Путиным о новых выплатах
В ВОЗ объяснили, почему врачи заражаются коронавирусом
Выплату для семей с детьми от 3 до 16 лет смогут получить 22 млн детей
Число зараженных коронавирусом в мире превысило четыре миллиона человек
Как вернуть налог самозанятым за 2019 год и получить дополнительную выплату в 2020 году
Списание страховых взносов бизнесу в 2020 году из-за коронавируса
Футболист "Аталанты" Ринальди умер в возрасте 19 лет
Возврат самозанятым налогов за 2019 год обойдётся в более чем 1 млрд рублей
В Москве и области за нарушение самоизоляции в праздники задержали больше 1,2 тысячи человек
Прямые субсидии на выплату зарплат сотрудникам в 2020 году: кто сможет получить и сколько составят
Списание налогов бизнесу в 2020 году из-за коронавируса
Смертность от коронавируса в России в 7,4 раза ниже, чем в целом по миру
Выплаты нуждающимся семьям с детьми в 2020 году: сколько составят и кто сможет получить
В правительстве назвали условие открытия российских курортов этим летом
Увеличение пособий на ребенка в 2020 году: сколько составят и какие семьи смогут получить
Кредитная поддержка занятости в 2020 году: когда будет внедрена и как будет действовать
Единоразовые выплаты на детей в 2020 году: сколько составят и какие семьи смогут получить
Голикова: 11 регионов России уже могут ослаблять режим самоизоляции
В Минздраве предупредили о риске второй волны COVID-19 после майских праздников
Самозанятым спишут все налоги за 2019 год
Компании, сохранившие 90% штата, получат субсидии на зарплаты
Путин: в России за месяц удвоилось число безработных