12 мая. Прибытие в Москву Марии Мнишек, первые полеты советских пассажирских самолетов, выход романа Майкла Крайтона «Штамм Андромеда», премьера фильма «Они сражались за Родину»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
12 мая. Прибытие в Москву Марии Мнишек, первые полеты советских пассажирских самолетов, выход романа Майкла Крайтона «Штамм Андромеда», премьера фильма «Они сражались за Родину»
12 мая. В этот день в разные годы:
1606 год - в Москву въезжает Мария Мнишек, невеста Лжедмитрия.
1927 год - проходят первые полеты советских пассажирских самолетов.
1969 год - выпуск научно-фантастического романа американского писателя Майкла Крайтона «Штамм Андромеда».
1975 год - премьера фильма Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину».
2001 год - на Евровидение участвует группа Мумий Тролль.