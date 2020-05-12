2020-05-12T01:38:28+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

12 мая. Прибытие в Москву Марии Мнишек, первые полеты советских пассажирских самолетов, выход романа Майкла Крайтона «Штамм Андромеда», премьера фильма «Они сражались за Родину»

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

12 мая. Прибытие в Москву Марии Мнишек, первые полеты советских пассажирских самолетов, выход романа Майкла Крайтона «Штамм Андромеда», премьера фильма «Они сражались за Родину»

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12 мая. В этот день в разные годы:

1606 год - в Москву въезжает Мария Мнишек, невеста Лжедмитрия.

1927 год - проходят первые полеты советских пассажирских самолетов.

1969 год - выпуск научно-фантастического романа американского писателя Майкла Крайтона «Штамм Андромеда».

1975 год - премьера фильма Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину».

2001 год - на Евровидение участвует группа Мумий Тролль.

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Сегодня 6:46 - 7:02

Был бы повод

Тема: 12 мая. Прибытие в Москву Марии Мнишек, первые полеты советских пассажирских самолетов, выход романа Майкла Крайтона «Штамм Андромеда», премьера фильма «Они сражались за Родину»

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
5 Мая 2020 6:46 - 7:02

Был бы повод

Тема: 5 мая. Учреждение Смольного института благородных девиц, первый номер газеты «Правда», начало производства трактора «Кировец», гибель режиссера Андрея Ростоцкого

В студии: Михаил АНТОНОВ
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