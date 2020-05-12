2020-05-12T13:53:20+03:00
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Светлана МОЛОДЦОВААлександр КАПКОВВлад КУТУЗОВ

Важное из обращения Путина: нерабочие дни с 12 мая отменены, пособия на детей - 10 тысяч рублей и личная проверка зарплаты врачей

Александр Капков, Светлана Молодцова и Влад Кутузов обсуждают со слушателями, экспертами и журналистами КП, как эти меры помогут стране вылезти из коронакризиса

Важное из обращения Путина: нерабочие дни с 12 мая отменены, пособия на детей - 10 тысяч рублей и личная проверка зарплаты врачей

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