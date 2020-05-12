Благодаря завершению режима нерабочих дней в Москве к работе вернулись около полумиллиона человек, а в «Крокус Экспо» открылся госпиталь на тысячу человек
Михаил Антонов обсуждает вместе со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит вся страна
Благодаря завершению режима нерабочих дней в Москве к работе вернулись около полумиллиона человек, а в «Крокус Экспо» открылся госпиталь на тысячу человек
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