2020-05-12T19:12:55+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Благодаря завершению режима нерабочих дней в Москве к работе вернулись около полумиллиона человек, а в «Крокус Экспо» открылся госпиталь на тысячу человек

Михаил Антонов обсуждает вместе со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит вся страна

Благодаря завершению режима нерабочих дней в Москве к работе вернулись около полумиллиона человек, а в «Крокус Экспо» открылся госпиталь на тысячу человек

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