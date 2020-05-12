Глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский: Я не вижу серьезной трагедии в том, что театры сейчас не работают
Глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
О том, выйдет ли массовая культура из комы после окончания эпидемии коронавируса или её ждёт неминуемая смерть, режиссер Юрий Грымов поговорил с главой департамента культуры Москвы Александром Кибовским
Глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский: Я не вижу серьезной трагедии в том, что театры сейчас не работают
00:00
00:00