2020-05-13T15:09:01+03:00
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Светлана МОЛОДЦОВААлександр КАПКОВВлад КУТУЗОВ

На выплату президентских 10000 уже подано 500 тысяч заявок, а Песков заразился коронавирусом

Александр Капков, Влад Кутузов и Светлана Молодцова обсуждают со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы, о которых говорит страна

На выплату президентских 10000 уже подано 500 тысяч заявок, а Песков заразился коронавирусом

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