2020-05-13T16:30:29+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Архангельскую область и Ненецкий автономный округ хотят объединить, в Саратовской области уволили чиновницу после ее слов о «скулящих рожающих», цены на авиабилеты выросли на 12%

Обсуждаем главные события дняОбсуждаем главные события дня

Михаил Антонов обсуждает вместе со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит вся страна

Архангельскую область и Ненецкий автономный округ хотят объединить, в Саратовской области уволили чиновницу после ее слов о «скулящих рожающих», цены на авиабилеты выросли на 12%

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