Архангельскую область и Ненецкий автономный округ хотят объединить, в Саратовской области уволили чиновницу после ее слов о «скулящих рожающих», цены на авиабилеты выросли на 12%
Михаил Антонов обсуждает вместе со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит вся страна
Архангельскую область и Ненецкий автономный округ хотят объединить, в Саратовской области уволили чиновницу после ее слов о «скулящих рожающих», цены на авиабилеты выросли на 12%
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