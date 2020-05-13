Россияне стали больше пить, в новосибирском небе появилась надпись «А где все?», ЕГЭ будут сдавать только те, кто поступает в вузы, ФИФА не будет определять лучшего футболиста сезона
Михаил Антонов обсуждает вместе со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит вся страна
Россияне стали больше пить, в новосибирском небе появилась надпись «А где все?», ЕГЭ будут сдавать только те, кто поступает в вузы, ФИФА не будет определять лучшего футболиста сезона
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыке, CastBox и Player FM и слушайте, когда удобно!
Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.