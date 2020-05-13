13 Май 2020 2020-05-14T15:43:42+03:00

Точно в цель: лечение заболеваний головного мозга с помощью гамма-ножа 00:00 00:00

М. Баченина:

- Здравствуйте, друзья. В эфире «Здоровый разговор» на удалёке. Все как нужно. Меня зовут Мария Баченина. И к нам в программу приходит масса запросов помимо коронавируса. Запросов, которые касаются очень серьезных проблем со здоровьем, которые не исчезли, никуда они не исчезнут. Поэтому лечить их нужно. Заниматься этими проблемами, конечно же, нужно. И тема нашей сегодняшней программы – лечение заболеваний головного мозга. Но не просто, на гамма-ноже. В студии, в виртуальной студии «Комсомольской правды» кандидат медицинских наук, нейрохирург, радиохирург, руководитель Центра высокоточной радиологии «Гамма Клиник» Сергей Ильялов. Сергей Рустамович, здравствуйте.

С. Ильялов:

- Добрый день всем.

М. Баченина:

- Первый вопрос, вот гамма-нож, слышим, можем только догадываться. Поэтому лечение на гамма-ноже – это еще один из видов, ну или, скажем так, подвидов лечения опухоли мозга?

С. Ильялов:

- Ну, если позволите, я бы сделал следующий акцент. гамма-нож – это тот аппарат, с которого начиналась радиохирургия вообще и, в частности, радиохирургия опухолей головного мозга. Но в настоящее время, помимо гамма-ножа, есть ряд других аппаратов, которые приблизительно по своим возможностям могут делать то же самое. Поэтому я бы, если честно, сделал бы акцент на радиохирургии. Радиохирургия, действительно, позволяет решать многие задачи, в частности, по лечению опухолей головного мозга, с такой же эффективностью, если не выше, как традиционное нейрохирургическое лечение, при этом избегая большого количества рисков, связанных с проведением традиционных нейрохирургических операций.

М. Баченина:

- Сергей Рустамович, вот вы сейчас ответили на мой следующий вопрос, получается. То есть принципиальное преимущество – это точечное лечение, точечно в цель, можно так сказать. Я правильно вас поняла?

С. Ильялов:

- Радиохирургия – это классическое его определение, однократного воздействия ионизирующим излучением, то есть радиацией, с высокой точностью, таким образом, что вся доза приходится на патологический объект. При этом… то есть это на опухоль, на сосудистую какую-то мальформацию, при этом на здоровые ткани лучевая нагрузка минимальная, практически безопасная.

М. Баченина:

- Действительно, часто встречаются заболевания, которые можно лечить в вашем центре? То есть вот именно это высокоточное радиовоздействие?

С. Ильялов:

- Встречаются часто, безусловно. И я, наверное, отвечая на ваш вопрос, привел бы две цифры. Если опираться на западный опыт, на западную статистику, потому что у нас в России, к сожалению, такой статистики нет, но в целом встречаемость тех или иных видов патологии она сопоставима, если в пересчете на миллион населения. По нашим расчетам, порядка 8 тысяч пациентов ежегодно только с доброкачественными опухолями головного мозга могли бы получать потенциально лечение, радиохирургическое лечение, в частности, гамма-ножом. А если мы говорим про пациентов, предположим, с метастатическим поражение головного мозга, когда возникают метастазы злокачественных опухолей в мозг, то такая потребность до нескольких десятков тысяч ежегодно.

К сожалению, вторая цифра, на которую я хотел бы сослаться, радиохирургические возможности, к сожалению, у нас в стране существенно ниже, чем, предположим, в развитых странах, чем в Японии, чем в США, в развитых европейских странах – Франции, Германии и так далее. В пересчете, опять же, на миллион населения.

М. Баченина:

- Почему? Не хватает аппаратуры? Или в чем проблема? Или обучение персонала?

С. Ильялов:

- В первую очередь это вопрос денег, безусловно. Потому что оборудование оно технически сложное, очень дорогой софт, который позволяет проводить те самые расчеты, которые позволяют безопасно облучать опухоли головного мозга. Соответственно, это вопрос, безусловно, вопрос денег. Подготовленный персонал, конечно же, это важно. Нельзя просто купить установку, ее поставить где угодно и кого угодно к ней допустить.

М. Баченина:

- Я вот напомню слушателям, что мы ведем речь о Центре высокоточной радиологии «Гамма Клиник». Почему уточняю, потому что хочу спросить. На фоне вот всех этих сложностей, которые вы описали, сколько лет уже ваш центр существует? Сколько лет вы работаете?

С. Ильялов:

- Наш центр открылся в 2017 году. Это такой совместный проект частного бизнеса и государственной медицины. Мы работаем на базе федерального медицинского радиологического научного центра им. Цыба в городе Обнинске. Это как раз тот случай, который демонстрирует наши возможности как с точки зрения объединения наших компетенций, так и объединения интересов в принципе в медицине.

М. Баченина:

- Давайте, раз мы заговорили о центре, назовем особенности, ну, или преимущества Центра «Гамма Клиник» в Обнинске. Почему именно к вам?

С. Ильялов:

- Я бы, наверное, отвечая на этот вопрос, упомянул бы в первую очередь компетенции наши. Потому что мой личный опыт работы с гамма-ножом он начался в 2005 году, с первой установки гамма-нож у нас в России, еще в Институте Бурденко. У меня очень молодая, по-хорошему амбициозная, обучаемая команда специалистов, которые прошли практику не только в МРНЦ Цыба и не только у нас в Центре, но и в том же Институте Бурденко. И то, что мы работаем совместно с Центром Цыба, позволяет нашим пациентам проводить комплексную диагностику, консультативное сопровождение и лечение при необходимости.

М. Баченина:

- Как мне или кому-то другому понять, что я – ваш пациент? То есть я про категории пациентов, которым показано лечение, допустим, только на гамма-ноже и исключается традиционное операбельное вмешательство? Или только когда я к вам приду, вы мне это скажете, я ваш пациент или мне в другую клинику? Объясните, пожалуйста.

С. Ильялов:

- Я думаю, что, конечно, такие вопросы они не решаются самим пациентом. Это та ситуация, когда решать должен специалист. Но глобально лечение радиохирургическое лечение гамма-ножом подразумевает целый ряд патологий, с которыми пациент уже может обратиться к нам для консультации. Это любые доброкачественные опухоли головного мозга. Это метастатические опухоли головного мозга любой гистологической природы. Это первичные опухоли головного мозга после ранее проведенной комбинированной терапии, то есть после хирургии, химиолучевой терапии. И это сосудистые мальформации, в первую очередь – артериовенозные мальформации. Это врожденные пороки развития сосудов, которые могут проявляться кровоизлияниями, эпилептическими приступами и так далее.

М. Баченина:

- Сергей Рустамович, а не встает перед пациентом такой выбор, который он должен принимать сам? Вы уж меня простите за бытовой, возможно, вопрос. Что выбрать – традиционное лечение или гамма-нож, то есть радиологическое вмешательство? А я не знаю, мне самому приходится выбирать. Или нет? Вот объясните, пожалуйста.

С. Ильялов:

- Ну, я обычно, когда беседую с пациентами на этот счет и когда мне задают подобный вопрос, а что же мне все-таки выбрать, многие спрашивают, - безусловно, окончательный выбор всегда в любой сфере медицины, всегда лежит на пациенте либо на его родственниках. Но задача врача, задача любого специалиста – дать такую исчерпывающую информацию больному, чтобы ему было легче делать этот самый выбор.

Что касается непосредственных ситуаций, связанных с проведением лечения, иной раз расположение опухоли, особенности ее течения не оставляют выбора с точки зрения хирургия или радиохирургия. Показан только один метод. Или тот, или другой. Сейчас не вдаюсь в детали. Но иногда, действительно, можно либо тот, либо другой. И тут уже пациент решает сам. Обычно пациенты склоняются все-таки в пользу радиохирургического лечения в силу того, что это лечение легко переносится. На гамма-ноже оно занимает всего несколько часов. Ну вот так вот опухоль головного мозга – и лечнеие за несколько часов. Пациент в каком состоянии пришел на лечение, в таком состоянии и уйдет.

И далее он просто продолжает наблюдаться. Наблюдаться, естественно, уже под нашим контролем, там раз в несколько месяцев или раз в год и так далее, уже контрольные снимки мы делаем и отслеживаем результат лечения.

М. Баченина:

- То есть, получается, еще и после вот такого рода операции человек приходит в себя гораздо проще и быстрее? Я верно поняла?

С. Ильялов:

- Однозначно. То есть количество осложнений после радиохирургии оно существенно меньше. Я не говорю про чисто хирургические осложнения – воспалительные разного рода, кровоизлияния, возможные в послеоперационном периоде. Риски, связанные с проведением наркоза. А я имею в виду именно сопоставимые группы рисков в смысле каких-то неврологических нарушений после традиционной операции и после радиохирургии. И после радиохирургического лечения риск функциональных нарушений существенно меньше, в некоторых случаях – в разы.

М. Баченина:

- Да, это очень-очень правильное замечание. И вы очень понятно объяснили, что есть одни риски, а есть другие, ну, то есть более узкие. Спасибо вам большое. И я хочу для слушателей вот о чем сказать. Что существует сайт, на котором вы можете узнать всю необходимую для вас информацию. gammaclinic.ru. gammaclinic.ru. Это сайт Центра высокоточной радиологии «Гамма Клиник» в Обнинске. И от всей души благодарю кандидата медицинских наук, нейрохирурга, радиохирурга и руководителя Центра высокоточной радиологии «Гамма Клиник» Сергея Ильялова. Сергей Рустамович, спасибо.

С. Ильялов:

- Спасибо вам.

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