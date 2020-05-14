2020-05-14T01:58:07+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

14 мая. Смерть от туберкулеза короля Франции Людовика XIII, первое участие женщин в Олимпийских играх, организация «Варшавского договора»

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

14 мая. Смерть от туберкулеза короля Франции Людовика XIII, первое участие женщин в Олимпийских играх, организация «Варшавского договора»

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14 мая. В этот день в разные годы:

1643 год - от туберкулеза умирает король Франции Людовик XIII Справедливый.

1900 год - в Олимпийских играх впервые принимают участие женщины.

1955 год - в пику НАТО социалистическими странами создается «Варшавский договор».

1975 год - впервые советская футбольная команда получает Кубок Кубков.

1998 год - умирает Фрэнк Синатра.

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