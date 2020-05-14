14 мая. Смерть от туберкулеза короля Франции Людовика XIII, первое участие женщин в Олимпийских играх, организация «Варшавского договора»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
14 мая. Смерть от туберкулеза короля Франции Людовика XIII, первое участие женщин в Олимпийских играх, организация «Варшавского договора»
14 мая. В этот день в разные годы:
1643 год - от туберкулеза умирает король Франции Людовик XIII Справедливый.
1900 год - в Олимпийских играх впервые принимают участие женщины.
1955 год - в пику НАТО социалистическими странами создается «Варшавский договор».
1975 год - впервые советская футбольная команда получает Кубок Кубков.
1998 год - умирает Фрэнк Синатра.