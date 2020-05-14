Минздрав предложил запретить продажу алкоголя до 21 года, депутаты Госдумы - разрешить дистанционное голосование, а Минпросвещения - провести последние звонки и выпускные онлайн
Александр Капков, Влад Кутузов и Светлана Молодцова обсуждают со слушателями, экспертами и журналистами КП главные темы дня, о которых говорит вся страна
Минздрав предложил запретить продажу алкоголя до 21 года, депутаты Госдумы - разрешить дистанционное голосование, а Минпросвещения - провести последние звонки и выпускные онлайн
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