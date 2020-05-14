2020-05-14T20:17:00+03:00
Бовт знает
Иван ПАНКИН@radio_kp

Георгий Бовт: Роспотребнадзор может умыться со своими идиотскими мерами. Надо признать горькую правду, что вирус никуда не денется, когда мы выйдем из карантина

Иван Панкин и журналист Георгий Бовт обсуждают, как надо наказывать за издевательства над памятью о погибших во время войны, реально ли выполнить правила Роспотребнадзора по выходу из карантина и можно ли провести ЕГЭ удаленно

Георгий Бовт: Роспотребнадзор может умыться со своими идиотскими мерами. Надо признать горькую правду, что вирус никуда не денется, когда мы выйдем из карантина

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