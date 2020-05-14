Георгий Бовт: Роспотребнадзор может умыться со своими идиотскими мерами. Надо признать горькую правду, что вирус никуда не денется, когда мы выйдем из карантина
Иван Панкин и журналист Георгий Бовт обсуждают, как надо наказывать за издевательства над памятью о погибших во время войны, реально ли выполнить правила Роспотребнадзора по выходу из карантина и можно ли провести ЕГЭ удаленно
Георгий Бовт: Роспотребнадзор может умыться со своими идиотскими мерами. Надо признать горькую правду, что вирус никуда не денется, когда мы выйдем из карантина
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!