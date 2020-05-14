2020-05-14T01:09:34+03:00
Гости из будущего

Искусственный интеллект с Академией искусственного интеллекта для школьников при поддержке Сбербанка

В серии подкастов «Гости из будущего» мы рассказываем о перспективных профессиях будущего. Сегодня — о специалистах по искусственному интеллекту

Искусственный интеллект с Академией искусственного интеллекта для школьников при поддержке Сбербанка

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Главный помощник человека - искусственный интеллект - ищет будущих сотрудников!

Одна из профессий будущего, высокооплачиваемая, очень востребованная, абсолютно новая для нашего понимания — специалист по искусственному интеллекту. Уже сейчас наши дети-школьники могут зарабатывать на нем, а в своем будущем — стать крупными и востребованными специалистами в России и в мире.

Если вы и ваш ребенок сейчас задаетесь вопросом, какую профессию выбрать и куда пойти учиться, то обязательно послушайте наш подкаст «Гости из будущего. Искусственный интеллект».

Возможно, это именно то, что вы искали!

Обо всех тонкостях профессии рассказывает руководитель совместного проекта Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» и Сбербанка «Академия искусственного интеллекта для школьников» Дария Сатикова.

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