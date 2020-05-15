2020-05-15T14:15:15+03:00
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Светлана МОЛОДЦОВААлександр КАПКОВВлад КУТУЗОВ

Сергей Собянин сообщил о планах массового тестирования москвичей на коронавирус и объяснил, почему салоны красоты не будут открывать

Александр Капков, Влад Кутузов и Светлана Молодцова обсуждают со слушателями, экспертами и журналистами КП главные темы дня, о которых говорит вся страна

Сергей Собянин сообщил о планах массового тестирования москвичей на коронавирус и объяснил, почему салоны красоты не будут открывать

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