Сергей Собянин сообщил о планах массового тестирования москвичей на коронавирус и объяснил, почему салоны красоты не будут открывать
Александр Капков, Влад Кутузов и Светлана Молодцова обсуждают со слушателями, экспертами и журналистами КП главные темы дня, о которых говорит вся страна
Сергей Собянин сообщил о планах массового тестирования москвичей на коронавирус и объяснил, почему салоны красоты не будут открывать
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