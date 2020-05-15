2020-05-15T14:31:49+03:00
Мой автомобиль
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлена ГРИНЧЕВСКАЯ

Что такое система «Карантин» и как обжаловать несправедливые штрафы

Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская разбираются в этом вместе с экспертом, а также обсуждают главные автомобильные новости

Что такое система «Карантин» и как обжаловать несправедливые штрафы

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Главные темы:

- Что такое система «Карантин» и как обжаловать несправедливые штрафы

Гости: автожурналист Федор Буцко

- Юрий Сидоренко вляпался – рабочий пропуск аннулирован, система не позволяет выписать новый

Гости: автомеханик, ведущий программы утилизатор на телеканале "Че", Юрий Сидоренко

- Тест-драйв Skoda Octavia и Citroen C5 Aircross

Гости: редакторы портала Osipov.pro Олег и Андрей Осиповы

- Beatles на колесах: какие машины выбирали себе Джон, Пол, Джордж и Ринго

Гости: автожурналист Александр Пикуленко

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