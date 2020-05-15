2020-05-15T15:00:20+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

В России выявлен первый случай повторного заражения коронавирусом, российские ученые научились с помощью вирусов уничтожать злокачественные опухоли, Роспотребнадзор потребовал от губернатора Свердловской области не смягчать карантин

Михаил Антонов обсуждает вместе со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит вся страна

В России выявлен первый случай повторного заражения коронавирусом, российские ученые научились с помощью вирусов уничтожать злокачественные опухоли, Роспотребнадзор потребовал от губернатора Свердловской области не смягчать карантин

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