15 Май 2020 2020-05-15T20:34:05+03:00

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Стало известно, какой препарат при лечении больных с коронавирусом работает эффективнее лекарств от ВИЧ 00:00 00:00

Вспышка коронавируса Covid-19 унесла жизни уже около 200 000 человек по всему миру. Однако в то же время около 900 тысяч человек, у которых была официально подтверждена инфекция, удалось вылечить. При этом, несмотря на усилия ученых по всему миру, вакцины от вируса по-прежнему нет - и не предвидится в ближайшее время. Поэтому под угрозой по-прежнему остаются жизни миллионов. Перед врачами стоит серьезная задача - узнать, что представляет из себя новый вирус и спасти людей, не навредив им при этом лечением.

Для начала давайте разберемся, что вообще представляет собой коронавирус? Этот тип вируса, как многие другие, стал крошечным обрывком генетического кода, завернутым в защитную белковую оболочку. Его частицы настолько малы, что их невозможно разглядеть даже в обычный микроскоп: 100 млн копий нового коронавируса легко помещаются на острие иголки. Крошечный размер - одна из причин, по которым от вирусов так сложно защититься. При кашле от инфицированного больного разлетаются мельчайшие капли, в каждой из которых могут быть миллиарды вирусных частиц. Проникнув в клетку, вирус заставляет ее производить вместо нормальных белков собственные копии - так развивается заражение.

Но давайте перенесемся в Китай - страну, которая первой встретила удар пандемии и в результате успешно его отразила.

Во время эпидемии врачам из КНР пришлось испробовать все существующие препараты. В первую очередь препараты при ВИЧ-инфекции, комбинацию лопинавир и ритонавир, а также известный в России препарат – Арбидол. Об этом написали, в частности, Известия и Правда.ру. Для этого они разделили заболевших коронавирусом на две группы. В первой зараженные получали препараты, применяемые при ВИЧ-инфекции, во второй — Арбидол. Спустя две недели почти у половины пациентов, принимавших препараты от ВИЧ, копии коронавируса еще присутствовали в крови. А у всех больных, принимающих Арбидол, вирус в крови не был обнаружен вовсе. При этом ни в одной из групп не развилась тяжелая пневмония или проявления дыхательной недостаточности.

28 апреля Минздрав России опубликовал новые методические рекомендации по профилактике и лечению COVID-19. До 13 расширен список лекарств, которые могут использоваться при лечении взрослых пациентов. Теперь при лечении коронавируса в лёгкой форме возможно использование, в числе прочих лекарств и умифеновира, известного в России как Арбидол.

Отмечается, что рекомендации ведомства базируются на материалах ВОЗ, китайского, американского и европейского центров по контролю за заболеваемостью COVID-19, а также на анализе отечественных и зарубежных научных публикаций.

Пока это только кусочки большого пазла лечения новой коронавирусной инфекции, но уже сейчас эта информация о клинической практике крайне важна, ведь вирус продолжает бушевать в мире, и, увы, продолжает распространяться в России.