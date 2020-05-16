2020-05-16T15:44:08+03:00
What's up, страна!
Игорь ИЗМАЙЛОВ

Вывозные рейсы добрались до Африки, до августа может закрыться 1 миллион российских предприятий, Россия в три раза сократила вложения в гособлигации США

Обсуждаем главные события дняОбсуждаем главные события дня

Игорь Измайлов обсуждает вместе со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит вся страна

Вывозные рейсы добрались до Африки, до августа может закрыться 1 миллион российских предприятий, Россия в три раза сократила вложения в гособлигации США

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