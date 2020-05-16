В Минздраве объяснили повторный случай коронавируса, Роскосмос готов к переговорам с США по освоению Луны, «Первый канал» проведет трансляцию шоу «Евровидение-2020. Европа зажигает свет»
Обсуждаем главные события дня
Игорь Измайлов обсуждает вместе со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит вся страна
В Минздраве объяснили повторный случай коронавируса, Роскосмос готов к переговорам с США по освоению Луны, «Первый канал» проведет трансляцию шоу «Евровидение-2020. Европа зажигает свет»
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