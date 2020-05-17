Обнаружено «блокирующее коронавирус на 100%» антитело, 77% вузов сохранили защиту дипломов и госэкзамены, россиянам предсказали аномально холодную погоду
Обсуждаем главные события дня
Игорь Измайлов обсуждает вместе со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит вся страна
Обнаружено «блокирующее коронавирус на 100%» антитело, 77% вузов сохранили защиту дипломов и госэкзамены, россиянам предсказали аномально холодную погоду
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