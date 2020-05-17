Медработникам в регионах начисляют издевательские доплаты, количество бюджетных мест в ВУЗах было определено еще в прошлом году, Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России
Игорь Измайлов обсуждает вместе со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит вся страна
Медработникам в регионах начисляют издевательские доплаты, количество бюджетных мест в ВУЗах было определено еще в прошлом году, Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России
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