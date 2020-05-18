«Социальный мониторинг» штрафует без причины и следит за бывшими коронавирусными больными
Александр Капков, Светлана Молодцова и Влад Кутузов обсуждают со слушателями и экспертами
«Социальный мониторинг» штрафует без причины и следит за бывшими коронавирусными больными
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