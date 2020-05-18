Малый и средний бизнес назвал самые пострадавшие отрасли, врачи на Дальнем Востоке получили по 350 тысяч, россияне отвыкли выходить на улицу
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, экспертами и журналистами КП главные темы дня, о которых говорит вся страна
Малый и средний бизнес назвал самые пострадавшие отрасли, врачи на Дальнем Востоке получили по 350 тысяч, россияне отвыкли выходить на улицу
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