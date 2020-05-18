Николай Стариков: Проигнорировать указ Путина о доплатах врачам за лечение коронавирусных больных могли либо нерадивые чиновники, либо открытые саботажники
Владимир Ворсобин и Николай Стариков обсуждают скандал вокруг невыплат врачам и слова Путина о том, что Россия является отдельной цивилизацией
Николай Стариков: Проигнорировать указ Путина о доплатах врачам за лечение коронавирусных больных могли либо нерадивые чиновники, либо открытые саботажники
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