2020-05-18T18:25:10+03:00
По сути дела. Николай Стариков
Владимир ВОРСОБИННиколай СТАРИКОВ

Николай Стариков: Проигнорировать указ Путина о доплатах врачам за лечение коронавирусных больных могли либо нерадивые чиновники, либо открытые саботажники

Владимир Ворсобин и Николай Стариков обсуждают скандал вокруг невыплат врачам и слова Путина о том, что Россия является отдельной цивилизацией

Николай Стариков: Проигнорировать указ Путина о доплатах врачам за лечение коронавирусных больных могли либо нерадивые чиновники, либо открытые саботажники

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