2020-05-18T19:25:11+03:00
[НЕ]фантастика
Владимир ТОРИНИгорь РЫБАКОВ

Валерий Федоров: Политики и эксперты проглядели заразу, которая поставила весь мир в неприличную позицию

Руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров рассказал, в чем россияне видят источник происхождения нынешней эпидемииРуководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров рассказал, в чем россияне видят источник происхождения нынешней эпидемииФото: Иван МАКЕЕВ

Руководитель ВЦИОМ в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал о страхах и надеждах сограждан в период разгула коронавируса и том, можно ли с помощью социологии предсказать будущее

Валерий Федоров: Политики и эксперты проглядели заразу, которая поставила весь мир в неприличную позицию

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