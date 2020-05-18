Валерий Федоров: Политики и эксперты проглядели заразу, которая поставила весь мир в неприличную позицию
Руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров рассказал, в чем россияне видят источник происхождения нынешней эпидемииФото: Иван МАКЕЕВ
Руководитель ВЦИОМ в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал о страхах и надеждах сограждан в период разгула коронавируса и том, можно ли с помощью социологии предсказать будущее
Валерий Федоров: Политики и эксперты проглядели заразу, которая поставила весь мир в неприличную позицию
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