Сергей Мардан - про электронную слежку за болеющими ОРВИ: Цифровой фашизм работает у нас через жопу
Валентин Алфимов и Сергей Мардан обсуждают, почему только 27 регионам России из 85 разрешили снимать карантин, кто наживается на высоких ценах на маски и зачем мозаику со Сталиным решили убрать из главного военного храма
Сергей Мардан - про электронную слежку за болеющими ОРВИ: Цифровой фашизм работает у нас через жопу
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