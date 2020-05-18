2020-05-18T22:48:31+03:00
Вечерний диван
Валентин АЛФИМОВСергей МАРДАН

Сергей Мардан - про электронную слежку за болеющими ОРВИ: Цифровой фашизм работает у нас через жопу

Валентин Алфимов и Сергей Мардан обсуждают, почему только 27 регионам России из 85 разрешили снимать карантин, кто наживается на высоких ценах на маски и зачем мозаику со Сталиным решили убрать из главного военного храма

Сергей Мардан - про электронную слежку за болеющими ОРВИ: Цифровой фашизм работает у нас через жопу

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