Путин и Лукашенко виртуально поспорили о газе, ВВП в России за апрель рухнул почти на треть, в Дагестане не хватает тест-систем на коронавирус
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, экспертами и журналистами КП главные темы дня, о которых говорит вся страна
Путин и Лукашенко виртуально поспорили о газе, ВВП в России за апрель рухнул почти на треть, в Дагестане не хватает тест-систем на коронавирус
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