2020-05-19T19:06:08+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Три миллиона москвичей переехали на время самоизоляции на дачи, всё больше компаний планирует остаться на удаленке и после пандемии, сидящие на самоизоляции россияне стали чаще умирать от алкоголя

Михаил Антонов обсуждает со слушателями, экспертами и журналистами КП главные темы дня, о которых говорит вся страна

Три миллиона москвичей переехали на время самоизоляции на дачи, всё больше компаний планирует остаться на удаленке и после пандемии, сидящие на самоизоляции россияне стали чаще умирать от алкоголя

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