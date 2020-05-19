Три миллиона москвичей переехали на время самоизоляции на дачи, всё больше компаний планирует остаться на удаленке и после пандемии, сидящие на самоизоляции россияне стали чаще умирать от алкоголя
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, экспертами и журналистами КП главные темы дня, о которых говорит вся страна
Три миллиона москвичей переехали на время самоизоляции на дачи, всё больше компаний планирует остаться на удаленке и после пандемии, сидящие на самоизоляции россияне стали чаще умирать от алкоголя
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