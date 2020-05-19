2020-05-20T00:35:09+03:00
Вечерний диван
Мария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

Нино Бурджанадзе: Грузия будет растоптана, если начнет дружить с Россией против США или наоборот

Нино Бурджанадзе уверена, что пандемия должна показать всем, насколько мир взаимосвязан и что не нужно начинать новую холодную войну.Нино Бурджанадзе уверена, что пандемия должна показать всем, насколько мир взаимосвязан и что не нужно начинать новую холодную войну.Фото: Иван ВИСЛОВ

Сергей Мардан и Мария Баченина говорят с бывшим ио президента Грузии Нино Бурджанадзе, каким будет мир после коронавируса, случится ли новая холодная война и есть ли шанс на улучшение российско-грузинских отношений

Нино Бурджанадзе: Грузия будет растоптана, если начнет дружить с Россией против США или наоборот

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