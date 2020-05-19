Нино Бурджанадзе: Грузия будет растоптана, если начнет дружить с Россией против США или наоборот
Сергей Мардан и Мария Баченина говорят с бывшим ио президента Грузии Нино Бурджанадзе, каким будет мир после коронавируса, случится ли новая холодная война и есть ли шанс на улучшение российско-грузинских отношений
Нино Бурджанадзе: Грузия будет растоптана, если начнет дружить с Россией против США или наоборот
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