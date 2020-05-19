19 Май 2020 2020-05-20T00:35:09+03:00

Нино Бурджанадзе уверена, что пандемия должна показать всем, насколько мир взаимосвязан и что не нужно начинать новую холодную войну. Фото: Иван ВИСЛОВ

Нино Бурджанадзе: Грузия будет растоптана, если начнет дружить с Россией против США или наоборот 00:00 00:00

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