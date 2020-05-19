Олег Кашин: По сути, между Собяниным и Мишустиным сейчас идет борьба за второе место в России
Роман Голованов и Олег Кашин обсуждают возвращение премьера Мишустина с больничного, интервью мэра Москвы Собянина, переселение москвичей в Подмосковье, доступную среду для инвалидов, украинского журналиста Гордона
Олег Кашин: По сути, между Собяниным и Мишустиным сейчас идет борьба за второе место в России
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts или Apple Podcasts и слушайте, когда удобно!