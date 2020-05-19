2020-05-20T00:32:34+03:00
Кашин. Голованов. Отдельная тема
Роман ГОЛОВАНОВОлег КАШИН

Олег Кашин: По сути, между Собяниным и Мишустиным сейчас идет борьба за второе место в России

Особый взгляд на события в стране и миреОсобый взгляд на события в стране и мире

Роман Голованов и Олег Кашин обсуждают возвращение премьера Мишустина с больничного, интервью мэра Москвы Собянина, переселение москвичей в Подмосковье, доступную среду для инвалидов, украинского журналиста Гордона

Олег Кашин: По сути, между Собяниным и Мишустиным сейчас идет борьба за второе место в России

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