20 мая. Открытие мыса Челюскина, казнь участников покушения на императора Александра III, падение «железного занавеса» в СССР
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
20 мая. Открытие мыса Челюскина, казнь участников покушения на императора Александра III, падение «железного занавеса» в СССР
20 мая. В этот день в разные годы:
1742 год - полярный исследователь Семён Челюскин достигает Северной оконечности Евразии, которая сейчас называется Мыс Челюскина.
1887 год - казнь участников покушения на императора Александра III.
1922 год - Ленин поручает Дзержинскому подготовить план высылки писателей, ученых, психологов.
1991 год - в СССР сняты все ограничения с загранпоездок.
1995 год - Валерий Сюткин покидает группу «Браво».