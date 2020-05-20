20 Май 2020 2020-05-20T01:16:51+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

20 мая. Открытие мыса Челюскина, казнь участников покушения на императора Александра III, падение «железного занавеса» в СССР 00:00 00:00

20 мая. В этот день в разные годы:

1742 год - полярный исследователь Семён Челюскин достигает Северной оконечности Евразии, которая сейчас называется Мыс Челюскина.

1887 год - казнь участников покушения на императора Александра III.

1922 год - Ленин поручает Дзержинскому подготовить план высылки писателей, ученых, психологов.

1991 год - в СССР сняты все ограничения с загранпоездок.

1995 год - Валерий Сюткин покидает группу «Браво».