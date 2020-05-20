2020-05-20T16:17:39+03:00
Мой автомобиль
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлена ГРИНЧЕВСКАЯ

Индивидуализация ОСАГО – стоимость полиса, наконец, привязали к штрафам за нарушения ПДД

Дмитрий Делинский и Алёна Гринчевская обсуждают с экспертами главные автомобильные темы

Индивидуализация ОСАГО – стоимость полиса, наконец, привязали к штрафам за нарушения ПДД

00:00
00:00

Главные темы:

- Индивидуализация ОСАГО – стоимость полиса, наконец, привязали к штрафам за нарушения ПДД

Гости: редакторы портала Osipov.pro Олег и Андрей Осиповы

- Что нужно смазывать в автомобиле – кроме двигателя и коробки передач

Гости: автомеханик, ведущий программы утилизатор на телеканале "Че", Юрий Сидоренко

- Броневики на дорогах общего пользования. Арсенал Джеймса Бонда, спрятанный под бронированным кузовом

Гости: автожурналист Федор Буцко

- Автомобильные суеверия: как это начиналось

Гости: автожурналист Александр Пикуленко

Скачать передачу [mp3, 39.1 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
8 Апреля 2020 10:03 - 11:02

Мой автомобиль

Тема: Как восстановить двигатель автомобиля после длительной эксплуатации в городском цикле

В студии: Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ, Алена ГРИНЧЕВСКАЯ

В гостях: Юрий ЛАВРОВ, Сергей ЗЕЛЕНЬКОВ
07:30
21:30
3 Апреля 2020 10:03 - 10:54

Мой автомобиль

Тема: Самоизоляция и карантин – время для новых способов покупки автомобилей. А ГИБДД всерьез собирается штрафовать за использование видеорегистраторов

В студии: Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ, Алена ГРИНЧЕВСКАЯ
07:30
21:30
2 Апреля 2020 10:03 - 10:15

Мой автомобиль

Тема: ГИБДД собирается выписывать автоматические штрафы за использование мобильников за рулем. А ужесточение правил техосмотра отложат на несколько лет

В студии: Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ, Алена ГРИНЧЕВСКАЯ

В гостях: Андрей ОСИПОВ, Олег ОСИПОВ, Федор БУЦКО, Юрий СИДОРЕНКО, Александр ПИКУЛЕНКО
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Коммунарке 160 пациентов с коронавирусом: самый низкий показатель с начала мая
Вышинский рассказал, будет ли очередной Майдан на Украине
Самый холодный день месяца: 21 мая в Москве ожидается дождь и мокрый снег
Кирилл Вышинский о Зеленском: "Обаятельный актер, веселый малый, но совершенно не политик"
Кирилл Вышинский рассказал, почему голосовал за Зеленского
Вышинский: Зеленский сказал, что мое освобождение зависит не от закона, а от политического решения
В ВОЗ нет данных о повышающих летальность коронавируса мутациях
В отелях Египта запретили шведский стол из-за коронавируса
Турция в июне не примет туристов из России и других стран, где много случаев коронавируса
Суд ЕС отклонил иск Nord Stream 2 против газовой директивы
За сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом в мире
Порошенко назвал сфабрикованными аудиозаписи "разговора с Байденом"
Проект "Северный поток 2" освободили на 20 лет от норм газовой директивы ЕС
США требуют от Китая компенсацию за коронавирус в 9 триллионов долларов
Россияне стали реже платить за коммуналку
В Москве неизвестные ранили трех человек
В России могут разрешить подавать заявления в полицию онлайн