Индивидуализация ОСАГО – стоимость полиса, наконец, привязали к штрафам за нарушения ПДД
Дмитрий Делинский и Алёна Гринчевская обсуждают с экспертами главные автомобильные темы
Индивидуализация ОСАГО – стоимость полиса, наконец, привязали к штрафам за нарушения ПДД
Главные темы:
- Индивидуализация ОСАГО – стоимость полиса, наконец, привязали к штрафам за нарушения ПДД
Гости: редакторы портала Osipov.pro Олег и Андрей Осиповы
- Что нужно смазывать в автомобиле – кроме двигателя и коробки передач
Гости: автомеханик, ведущий программы утилизатор на телеканале "Че", Юрий Сидоренко
- Броневики на дорогах общего пользования. Арсенал Джеймса Бонда, спрятанный под бронированным кузовом
Гости: автожурналист Федор Буцко
- Автомобильные суеверия: как это начиналось
Гости: автожурналист Александр Пикуленко