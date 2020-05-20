20 Май 2020 2020-05-20T16:17:39+03:00

Индивидуализация ОСАГО – стоимость полиса, наконец, привязали к штрафам за нарушения ПДД 00:00 00:00

Главные темы:

- Индивидуализация ОСАГО – стоимость полиса, наконец, привязали к штрафам за нарушения ПДД

Гости: редакторы портала Osipov.pro Олег и Андрей Осиповы

- Что нужно смазывать в автомобиле – кроме двигателя и коробки передач

Гости: автомеханик, ведущий программы утилизатор на телеканале "Че", Юрий Сидоренко

- Броневики на дорогах общего пользования. Арсенал Джеймса Бонда, спрятанный под бронированным кузовом

Гости: автожурналист Федор Буцко

- Автомобильные суеверия: как это начиналось

Гости: автожурналист Александр Пикуленко