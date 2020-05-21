2020-05-21T01:06:15+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

21 мая. Перенос столицы из Москвы в Санкт-Петербург, создание ФИФА, испытания водородной бомбы на атолле Бикини, премьера фильма «Ещё раз про любовь»

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

21 мая. Перенос столицы из Москвы в Санкт-Петербург, создание ФИФА, испытания водородной бомбы на атолле Бикини, премьера фильма «Ещё раз про любовь»

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21 мая. В этот день в разные годы:

1712 год - Петр I переносит столицу из Москвы в Санкт-Петербург.

1904 год - в Париже организована ФИФА.

1956 год - на атолле Бикини проводят испытания водородной бомбы.

1968 год - премьера фильма «Ещё раз про любовь».

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12 Мая 2020 6:46 - 7:02

Был бы повод

Тема: 12 мая. Прибытие в Москву Марии Мнишек, первые полеты советских пассажирских самолетов, выход романа Майкла Крайтона «Штамм Андромеда», премьера фильма «Они сражались за Родину»

В студии: Михаил АНТОНОВ
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