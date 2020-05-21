21 Май 2020 2020-05-21T01:06:15+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

21 мая. Перенос столицы из Москвы в Санкт-Петербург, создание ФИФА, испытания водородной бомбы на атолле Бикини, премьера фильма «Ещё раз про любовь» 00:00 00:00

21 мая. В этот день в разные годы:

1712 год - Петр I переносит столицу из Москвы в Санкт-Петербург.

1904 год - в Париже организована ФИФА.

1956 год - на атолле Бикини проводят испытания водородной бомбы.

1968 год - премьера фильма «Ещё раз про любовь».