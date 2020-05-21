21 мая. Перенос столицы из Москвы в Санкт-Петербург, создание ФИФА, испытания водородной бомбы на атолле Бикини, премьера фильма «Ещё раз про любовь»
Что произошло в этот день в разные годы
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
21 мая. Перенос столицы из Москвы в Санкт-Петербург, создание ФИФА, испытания водородной бомбы на атолле Бикини, премьера фильма «Ещё раз про любовь»
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21 мая. В этот день в разные годы:
1712 год - Петр I переносит столицу из Москвы в Санкт-Петербург.
1904 год - в Париже организована ФИФА.
1956 год - на атолле Бикини проводят испытания водородной бомбы.
1968 год - премьера фильма «Ещё раз про любовь».