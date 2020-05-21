2020-05-21T11:38:08+03:00
Страна на удалёнке
Светлана МОЛОДЦОВААлександр КАПКОВВлад КУТУЗОВ

Спрятаться от эпидемии и беспорядков: богатые россияне начали покупать бункеры-убежища, а бедные - всё для ремонта и дачи

Александр Капков, Светлана Молодцова и Влад Кутузов обсуждают со слушателями, экспертами и журналистами КП самые главные темы, о которых говорит страна

Спрятаться от эпидемии и беспорядков: богатые россияне начали покупать бункеры-убежища, а бедные - всё для ремонта и дачи

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыке и Castbox, пишите отзывы, ставьте оценки и слушайте, когда удобно!

Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.

Скачать передачу [mp3, 101.1 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
Сегодня 7:03 - 9:15

Страна на удалёнке

Тема: Спрятаться от эпидемии и беспорядков: богатые россияне начали покупать бункеры-убежища, а бедные - всё для ремонта и дачи

В студии: Светлана МОЛОДЦОВА, Александр КАПКОВ, Влад КУТУЗОВ
07:30
21:30
18 Мая 2020 7:03 - 8:02

Страна на удалёнке

Тема: ЕГЭ по базовой математике в этом году проводить не будут, а стоимость обучения в вузах останется на уровне 2019 года

В студии: Светлана МОЛОДЦОВА, Александр КАПКОВ, Влад КУТУЗОВ
07:30
21:30
15 Мая 2020 7:03 - 10:02

Страна на удалёнке

Тема: Сергей Собянин сообщил о планах массового тестирования москвичей на коронавирус и объяснил, почему салоны красоты не будут открывать

В студии: Светлана МОЛОДЦОВА, Александр КАПКОВ, Влад КУТУЗОВ
07:30
21:30
14 Мая 2020 7:03 - 9:15

Страна на удалёнке

Тема: Минздрав предложил запретить продажу алкоголя до 21 года, депутаты Госдумы - разрешить дистанционное голосование, а Минпросвещения - провести последние звонки и выпускные онлайн

В студии: Светлана МОЛОДЦОВА, Александр КАПКОВ, Влад КУТУЗОВ
07:30
21:30
12 Мая 2020 7:03 - 9:02

Страна на удалёнке

Тема: Важное из обращения Путина: нерабочие дни с 12 мая отменены, пособия на детей - 10 тысяч рублей и личная проверка зарплаты врачей

В студии: Светлана МОЛОДЦОВА, Александр КАПКОВ, Влад КУТУЗОВ
07:30
21:30
8 Мая 2020 9:03 - 10:02

Страна на удалёнке

Тема: В этом году из-за карантина День Победы пройдет без традиционного парада и чествования ветеранов. Вспоминаем героев поименно в прямом эфире!

В студии: Светлана МОЛОДЦОВА, Александр КАПКОВ, Влад КУТУЗОВ
07:30
21:30
8 Мая 2020 8:03 - 8:45

Страна на удалёнке

Тема: Собянин продлил ограничительные меры в Москве до 31 мая, за отсутствие маски в общественных местах ввели штраф в 4 тысячи рублей

В студии: Светлана МОЛОДЦОВА, Александр КАПКОВ, Влад КУТУЗОВ
07:30
21:30
5 Мая 2020 8:03 - 9:02

Страна на удалёнке

Тема: Блогершу, одевающую детей в дорогие бренды, затравили за школьный сухпаек дочки. Должны ли обеспеченные граждане пользоваться льготами от государства?

В студии: Светлана МОЛОДЦОВА, Александр КАПКОВ, Влад КУТУЗОВ
07:30
21:30
4 Мая 2020 8:03 - 8:45

Страна на удалёнке

Тема: Всю Россию объединят в единое штрафное пространство, а вышедшие после карантина люди не смогут найти себе работу через службы занятости

В студии: Светлана МОЛОДЦОВА, Александр КАПКОВ, Влад КУТУЗОВ
07:30
21:30
28 Апреля 2020 7:03 - 7:45

Страна на удалёнке

Тема: В Турции готовят план по снятию карантина, в Италии парам разрешат встречаться после 4 мая. В России Роспотребнадзор поддержал продление ограничений до конца майских

В студии: Светлана МОЛОДЦОВА, Александр КАПКОВ, Влад КУТУЗОВ
07:30
21:30
23 Апреля 2020 7:03 - 7:45

Страна на удалёнке

Тема: Страны ЕС начали открывать границы тем, кто победил коронавирус, а в России цифровые пропуска вводят еще в 21 регионе

В студии: Светлана МОЛОДЦОВА, Александр КАПКОВ, Влад КУТУЗОВ
07:30
21:30
22 Апреля 2020 8:03 - 8:15

Страна на удалёнке

Тема: Встаём с дивана, разминаем мышцы! Зарядка в прямом эфире Радио «Комсомольская правда»

В студии: Светлана МОЛОДЦОВА, Александр КАПКОВ, Влад КУТУЗОВ

В гостях: Эдуард КАНЕВСКИЙ
07:30
21:30
21 Апреля 2020 8:03 - 8:15

Страна на удалёнке

Тема: Изоляция спорту не помеха. Житель Приморья на самоизоляции пробежал сто километров вокруг кровати

В студии: Светлана МОЛОДЦОВА, Александр КАПКОВ, Влад КУТУЗОВ

В гостях: Эдуард КАНЕВСКИЙ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Медведев: из-за пандемии коронавируса мир навсегда радикально изменился
СК опубликовал видео допроса матери, обвиняемой в убийстве 9-месячного сына
Путин наградил Шойгу орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени
Побывать в Крыму «дикарем» в этом году не получится
Лидер по тестированию на коронавирус – Ямал
В Алтайском крае сняли режим карантина с целого района
ВЦИОМ сообщил, какая доля россиян хотела бы иметь дополнительный доход
Эксперты рассказали, как будет выглядеть офисы после пандемии
С приходом коронавируса россияне стали втрое чаще жаловаться на работодателей
На Украине власти отобрали у должника собаку и выставили на аукцион
В России разоблачили международную банду наркоторговцев, изъято 48 кг героина
За сутки от коронавируса умерли 127 жителей России
"Осталось мерзнуть пару-тройку дней": Тишковец рассказал, когда в Москву придёт тепло
В России предложили установить уголовную ответственность за выплату "серой" зарплаты
Курс рубля на 21 мая 2020: доллар упал ниже 71 рубля, евро – ниже 78 рублей
СК нашёл распространителя фейка о продаже масок из китайской гумпомощи
Циклон "Амфан" нанёс Индии больший ущерб, чем коронавирус
В Москве от коронавируса вылечились уже более 40 тысяч человек