Сломать систему: как устроена выдача рабочего пропуска взамен аннулированного
Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская разбираются в этом вместе с экспертами в подкасте «Мой автомобиль» Радио «Комсомольская правда»
Сломать систему: как устроена выдача рабочего пропуска взамен аннулированного
Главные темы:
- Сломать систему: как устроена выдача рабочего пропуска взамен аннулированного
Гости: автомеханик, ведущий программы утилизатор на телеканале "Че", Юрий Сидоренко
- Дальнобойщик – плохой, хороший, злой? Как не попасть в аварию с грузовиком
Гости: автожурналист Федор Буцко
- Новый мультик: тест-драйв Volkswagen Multivan
Гости: редакторы портала Osipov.pro Олег и Андрей Осиповы
- Самый первый Mercedes: его звали Simplex что значит «простой»
Гости: автожурналист Александр Пикуленко
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Подкастах, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!