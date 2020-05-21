2020-05-21T14:47:40+03:00
Мой автомобиль
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлена ГРИНЧЕВСКАЯ

Сломать систему: как устроена выдача рабочего пропуска взамен аннулированного

Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская разбираются в этом вместе с экспертами в подкасте «Мой автомобиль» Радио «Комсомольская правда»

Сломать систему: как устроена выдача рабочего пропуска взамен аннулированного

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Главные темы:

- Сломать систему: как устроена выдача рабочего пропуска взамен аннулированного

Гости: автомеханик, ведущий программы утилизатор на телеканале "Че", Юрий Сидоренко

- Дальнобойщик – плохой, хороший, злой? Как не попасть в аварию с грузовиком

Гости: автожурналист Федор Буцко

- Новый мультик: тест-драйв Volkswagen Multivan

Гости: редакторы портала Osipov.pro Олег и Андрей Осиповы

- Самый первый Mercedes: его звали Simplex что значит «простой»

Гости: автожурналист Александр Пикуленко

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